Солнечную электростанцию строят в Мангистауском районе

В Мангистауском районе реализуется крупный инвестиционный проект в сфере «зелёной» энергетики – возведение солнечной электростанции. Подробности Lada.kz рассказали в Центре общественных коммуникаций региона.

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Аким района Галымжан Ниязов посетил строительную площадку солнечной электростанции и ознакомился с ходом работ.

Проект реализуется при поддержке компании Stellar Energy. На участке площадью 44 гектара планируется установить 28 800 солнечных панелей, каждая из которых занимает по 2 квадратных метра. Также будет построено административное здание и проложены инженерные сети.

После завершения строительства станция сможет вырабатывать до 20 мегаватт электроэнергии в час, - отметил руководитель проекта Жан Пэнг.

По его словам, панели в среднем улавливают солнечную энергию в течение 13 часов в день. В компании «Каспийцемент», задействованной в проекте, отметили, что выбор участка обусловлен высокой продолжительностью солнечного освещения в этой зоне.

Проект направлен на устранение дефицита электроэнергии в регионе, а также на создание новых рабочих мест. Уточняется, что это соответствует поручениям главы государства по привлечению инвестиций и развитию регионов.

В ходе визита аким района обсудил с инвесторами проблемные вопросы и дал рекомендации по их решению.