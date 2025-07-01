Миллионы тонн радиоактивных отходов вблизи Актау: озеро Кошкар-Ата остается серьезной угрозой

Хранилище радиоактивных отходов Кошкар-Ата находится всего в 3-4 километрах от Актау, на территории Мунайлинского района, где проживает около 400 тысяч человек, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Площадь хранилища составляет 77 квадратных километров. В его котловане захоронено порядка 150 миллионов тонн промышленных отходов, из которых около 51,8 миллиона тонн - это остатки переработки урановой руды.

По словам Орынбасара Тогжанова, ветерана экологической службы, много лет проработавшего в государственных природоохранных ведомствах, в составе этих отходов выявлены высокотоксичные химические соединения.

Особую опасность представляют пиритные загрязнения - тёмно-бурые осадки, образовавшиеся при переработке серного колчедана. Эти вещества могут распространяться воздушными потоками на большие расстояния, а также проникать в организм через дыхательные пути и кожу, вызывая серьёзные последствия для здоровья.

В период с 2007 по 2009 год на двух наиболее опасных участках водоёма были проведены первоочередные работы по стабилизации ситуации. Тем не менее, более 4000 гектаров остаются незащищёнными и продолжают пылить.

«В 2017 году был подготовлен проектно-сметный документ на тему «Обезвреживание отходов хранилища Кошкар-ата» общей площадью 4279 гектаров. Тогда стоимость проекта оценивалась в 17 518,159 миллиона тенге. Однако из-за дефицита бюджета, многократных судебных разбирательств, вмешательства некоторых уполномоченных органов, а также постоянной девальвации тенге реализация проекта затянулась на долгие 8 лет. Несмотря на это, территорию необходимо срочно закрыть. В противном случае - это преступление против населения», - подчеркивает ветеран-эколог.

Чтобы предотвратить окончательное высыхание озера и минимизировать распространение пыли, в его чашу начали сбрасывать сточные воды из системы канализации города Актау.

В 2021 году в рамках ранее утверждённого проекта стартовали работы по засыпке 4279 гектаров земли с уплотнением слоя на 30 сантиметров. Согласно плану, рекультивации подлежали 905 гектаров, но по факту почвой было покрыто лишь 253 гектара. Проект стремительно дорожал, и реализация была остановлена.

Независимый эколог Адильбек Козыбаков выражает сомнение в отношении обещаний о скором решении проблемы. Он настаивает на необходимости провести аудит и выяснить, как именно были израсходованы ранее выделенные средства.