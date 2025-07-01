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01.07.2025, 08:43

Миллионы тонн радиоактивных отходов вблизи Актау: озеро Кошкар-Ата остается серьезной угрозой

Экология 0 4 584 Ольга Максимова

Хранилище радиоактивных отходов Кошкар-Ата  находится всего в 3-4 километрах от Актау, на территории Мунайлинского района, где проживает около 400 тысяч человек, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

Площадь хранилища составляет 77 квадратных километров. В его котловане захоронено порядка 150 миллионов тонн промышленных отходов, из которых около 51,8 миллиона тонн - это остатки переработки урановой руды.

По словам Орынбасара Тогжанова, ветерана экологической службы, много лет проработавшего в государственных природоохранных ведомствах, в составе этих отходов выявлены высокотоксичные химические соединения.

Особую опасность представляют пиритные загрязнения - тёмно-бурые осадки, образовавшиеся при переработке серного колчедана. Эти вещества могут распространяться воздушными потоками на большие расстояния, а также проникать в организм через дыхательные пути и кожу, вызывая серьёзные последствия для здоровья.

В период с 2007 по 2009 год на двух наиболее опасных участках водоёма были проведены первоочередные работы по стабилизации ситуации. Тем не менее, более 4000 гектаров остаются незащищёнными и продолжают пылить.

«В 2017 году был подготовлен проектно-сметный документ на тему «Обезвреживание отходов хранилища Кошкар-ата» общей площадью 4279 гектаров. Тогда стоимость проекта оценивалась в 17 518,159 миллиона тенге. Однако из-за дефицита бюджета, многократных судебных разбирательств, вмешательства некоторых уполномоченных органов, а также постоянной девальвации тенге реализация проекта затянулась на долгие 8 лет. Несмотря на это, территорию необходимо срочно закрыть. В противном случае - это преступление против населения», - подчеркивает ветеран-эколог.

Чтобы предотвратить окончательное высыхание озера и минимизировать распространение пыли, в его чашу начали сбрасывать сточные воды из системы канализации города Актау.

В 2021 году в рамках ранее утверждённого проекта стартовали работы по засыпке 4279 гектаров земли с уплотнением слоя на 30 сантиметров. Согласно плану, рекультивации подлежали 905 гектаров, но по факту почвой было покрыто лишь 253 гектара. Проект стремительно дорожал, и реализация была остановлена.

Независимый эколог Адильбек Козыбаков выражает сомнение в отношении обещаний о скором решении проблемы. Он настаивает на необходимости провести аудит и выяснить, как именно были израсходованы ранее выделенные средства.

«Почему эта проблема не решается уже три десятилетия? Каждые два-три года на неё выделяются огромные суммы из бюджета. Где все эти деньги? Кто контролирует их расходование? Почему с ответственных лиц не требуют результата? Были ли наказаны виновные? Меня мучают эти вопросы», - говорит он.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
aktowner
aktowner
Так токсичные или радиоактивные отходы? В заголовке одно, в тексте другое.
02.07.2025, 03:23
fox1167
fox1167
"Площадь хранилища составляет 77 квадратных километров."-------Блин! Отдайте на 10 лет в аренду эту территорию китайцам! Они вам покажут как надо работать! Ещё и заработают на этом миллиарды! Они очистят её за 2 года и вытащат оттуда всю таблицу Менделеева а на оставшиеся 8 лет аренды будут высаживать там бахчевые!
01.07.2025, 04:55
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