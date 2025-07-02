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02.07.2025, 18:04

Казахстанские актеры провели уборку на побережье Каспия в Актау

Экология 0 4 128

В Актау прошла экологическая акция с участием съемочной группы нового казахстанского сериала о Каспии, передает Lada.kz.

Фото организаторов мероприятия
Фото организаторов мероприятия

Участники съемочной группы сериала «Қара бекіре» 2 июля с 9 до 11 утра организовали уборку прибрежной зоны Каспийского моря в микрорайоне «Самал-2». Они собрали мусор, поддержав тем самым идеи бережного отношения к природе, – одну из главных тем сериала. Инициативу поддержал акимат Мангистауской области.

Как рассказали участники, побережье оказалось на удивление чистым. По словам оператора Азамата Дулатова, мусора собралось совсем немного.

Из 20 мешков только два действительно заполнились. Честно говоря, я приятно удивлен: субботник тут особо и не нужен. Люди в Актау очень аккуратные, культурные и по-настоящему берегут Каспий, - поделился он.

 

Сериал «Қара бекіре», который снимается на казахском языке, это экодрама о двух братьях-рыбаках. В центре сюжета – тема браконьерства, разрушения семейных связей и проблемы Каспийского моря. Съемки проходят в живописных локациях Мангистауской области – Форт-Шевченко, Баутино, Аташ и, конечно, в самом Актау.

По словам Аружан Ыкласовой, PR-менеджера онлайн-кинотеатра Unico Play, сериал не основан на реальных событиях, но отражает актуальные проблемы: «Когда пишется сценарий, он всегда опирается на какую-то боль – на то, что происходит сейчас. Нам хотелось, чтобы зритель задумался о Каспии, о рыбе, об экологии, поэтому сценаристы изучили регион и постарались показать все как можно достовернее».

В съемках задействованы известные актёры – Елдос Шайкенов, Адильжан Шомбалов, Дамир Амангельдин и другие. Кроме того, команда старалась привлечь и местных жителей.

Это не было так, будто вся команда приехала из Алматы. Мы старались подключать и людей отсюда. Они нас поддерживали, и это очень ценно, - добавила Аружан.

Исполнитель одной из главных ролей, Дамир Амангельдин (персонаж Азат), подчеркнул важность личной ответственности в борьбе с мусором.

Если каждый начнет с себя, это уже большой шаг вперед. Один человек не справится с таким количеством мусора, которое сейчас вокруг. Необходимо, чтобы каждый отвечал за себя. Лично я всегда стараюсь поддерживать чистоту там, где нахожусь, в том числе и на съемочной площадке, - сказал он.

Премьера сериала ожидается осенью 2025 года на платформе Unico Play – первом казахстанском онлайн-кинотеатре, ориентированном как на внутреннюю, так и на международную аудиторию.

Автор: Дарья Астафурова

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"Инициативу поддержал акимат Мангистауской области" Вот при чём здесь Акимат, как только что то хорошее тут же из под земли появляется Акимат. А если что то у Акимата спросить, то их никогда не найдёшь.
03.07.2025, 03:20
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