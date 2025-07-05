Сколько свалок в Мангистау разглядел спутник из космоса

В результате космического мониторинга в 2025 году в регионе выявлена 61 несанкционированная свалка, передает Lada.kz .

Отходы в Жанаозене. Фото: департамент экологии Мангистауской области

Больше всего мест несанкционированного скопления отходов выявлено в Мунайлинском районе – 24 точки. В Актау и Жанаозене – 16 и 15 точек соответственно, и по три в Каракиянском и Тупкараганском районах.

Как рассказали в департаменте экологии Мангистауской области, сейчас специалисты ведомства обследуют и актируют свалки, чтобы далее направить собранные данные в местные исполнительные органы. Акиматы в течение года должны будут ликвидировать места скопления отходов.

Напомним, в этом году в Казахстане ужесточили наказание за выброс мусора на несанкционированные полигоны. Теперь штраф за это для физических лиц и предприятий составит от 100 до 1000 МРП (от 393 200 до 3 млн 932 тысяч 200 тенге).

Повторное совершение нарушения в течение года грозит двойным штрафом: для физических лиц – 200 МРП (786 400 тенге), для должностных лиц, малого бизнеса и некоммерческих организаций – 750 МРП (2 949 000 тенге), для среднего бизнеса – 1 000 МРП (3 932 000 тенге), для крупного бизнеса – 2 000 МРП (7 864 000 тенге).