Какая погода ожидает жителей Актау в выходные дни?

Какая погода ждет жителей Актау 5 и 6 июля, рассказали специалисты регионального филиала РГП «Казгидромет», передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По данным синоптиков регионального филиала РГП «Казгидромет», завтра, 5 июля, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный до 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.

В воскресенье, 6 июля, также днем будет переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 25-27 тепла.

В то же время по данным Gismeteo, в выходные дни в Актау будет облачная погода и пройдет небольшой дождь.