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14.07.2025, 20:40

Мертвая рыба на берегу Форт-Шевченко: что показали пробы

Экология 0 1 950 Сергей Кораблев

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области огласили результаты проверки места в Форт-Шевченко, где была обнаружена мертвая рыба, сообщает Lada.kz.

Фото Комитета рыбхозяйства РК
Фото Комитета рыбхозяйства РК

По предоставленным данным, сразу после получения сигнала об обнаружении мертвой рыбы на побережье в Форт-Шевченко 7 июля экологи совместно с сотрудниками регионального управления рыбного хозяйства проехали на место и взяли пробы морской воды. Об итогах исследования образцов специалисты сообщили сегодня, 14 июля.

По итогам лабораторных анализов, проведенных отделом лабораторно-аналитического контроля, в пробах не было выявлено загрязняющих веществ, - сообщили в департаменте экологии.

Тем не менее, уточняется, что оба ведомства продолжают вести мониторинг обстановки на Каспии и просят жителей сообщать о подобных случаях.

Напомним, 7 июля в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены останки рыбы, выброшенные на берег моря в районе Форт-Шевченко Тупкараганского района. Информация вызвала обеспокоенность у людей, в ситуацию вмешались экологи, которые занялись установкой возможных причин гибели обитателей водоема.

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