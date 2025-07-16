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16.07.2025, 08:46

Ожидаются ли дожди в Актау – прогноз синоптиков

Экология 0 3 053 Сергей Кораблев

Синоптики рассказали, ожидаются ли осадки в Актау до конца июля, передает сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

По данным gismeteo.kz, 21, 22, 30 и 31 июля ожидается небольшой дождь. 

Как информирует rp5.kz, в ночь с 16 на 17 июля прогнозируется слабый дождь.

В мангистауском филиале РГП «Казгидромет» сообщили, что средняя за месяц температура воздуха ожидается +28,6..+31,4°С, что выше нормы на 1° (норма: +26,1+30,1°С).

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +17...+22°С до +22...+27°, днем от +31…+36°С до +36…+41°С

В третьей декаде синоптики обешают колебание температуры воздуха ночью от +23...+28°С до +17…+22°С, на западе области +27°С, днем от +36...+41°С, на западе области +33°С до +31…+36°С

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 8-13 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой декаде месяца. Пыльная буря прогнозируется в начале месяца. Ветер до 15-20 метров в секунду – часто в первой, в конце второй декадах.

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