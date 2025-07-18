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18.07.2025, 10:30

300 тысяч тенге за идею: конкурс для молодых экоактивистов стартовал в Мангистау

Экология 0 1 166 Сергей Кораблев

При поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области и организации общественного фонда «Жасыл мектеп Taza.Likee» начался прием заявок на участие в конкурсе мини-грантов для молодых экоактивистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный центр общественных коммуникаций.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

В конкурсе могут принять участие молодые жители Мангистауской области в возрасте от 18 до 35 лет. Основная цель мероприятия  поддержка конкретных инициатив, направленных на решение экологических проблем региона. В частности, будут рассматриваться проекты по таким актуальным направлениям, как раздельный сбор и переработка отходов, озеленение, экономия воды, снижение загрязнений.

По итогам отбора 10 лучших проектов получат финансовую поддержку в размере 300 000 тенге каждый. Соискатель может подать только один социальный проект.

Заявки принимаются с 16 по 30 июля на электронную почту: NPO-Taza.Likee@yandex.kz.

Подробную информацию можно получить по следующим номерам телефонов:

  • ‪+7 (707) 626-21-45‬ (Милена Шиповская);
  • ‪+7 (701) 642-50-30 (Оксана Седельникова).
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