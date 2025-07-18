Каракурты атакуют верблюдов в Мангистау: скот страдает от ядовитых укусов

В Мангистауской области зафиксированы случаи нападения ядовитых пауков, укусы которых опасны не только для людей, но и для животных, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В Сети появилось видео, в котором говорится о массовых укусах скота, в том числе верблюдов.

По данным управления ветеринарии региона, ситуация находится под контролем. Ветеринарные врачи работают в каждом районе и находятся на связи с владельцами животных через специальные чаты. Пострадавшим животным оказывают первую помощь – ставят капельницы, дают воду с водкой.

Ветеринары не сидят, сложа руки. Мы оказываем помощь, насколько позволяют условия. К сожалению, антидота (сыворотки от укуса каракурта), который раньше применяли в советское время, сейчас нет в продаже, - сообщают специалисты.

При первых признаках укуса необходимо немедленно обращаться за ветеринарной помощью.

Для оперативной связи в каждом районе создан WhatsApp-чат, в котором состоят ветеринарные врачи и владельцы скота.

Напомним, в июне в Сети появилось видео, на котором опасный паук каракурт запечатлен ползающим на площади Ынтымак в Актау. Как тогда отметил эксперт, это нехарактерное явление для региона.

Что делать и как себя защитить от каракурта, рассказали специалисты Института зоологии РК.