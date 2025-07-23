В Мангистау десятки зайцев из-за жары приблизились к человеку

Необычное и милое явление запечатлели на видео в мангистауской степи – зайцы вышли к стоянке человека, чтобы спрятаться от палящего солнца, передает Lada.kz .

Заяц-толай. Фото А. Козыбакова

Десятки представителей семейства зайцевых нашли спасение в тени грузовика и одноэтажного строения в степи Мангистауской области. Приблизиться к постройкам и людям степных обитателей вынудила изнуряющая жара, которая держится в регионе уже более недели.

Кадр из видео

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков рассказал, что в Мангистауской области водится заяц-толай - самый мелкий из трех видов зайцев Евразии (русака и беляка). Если последние два вида обитают в более северных широтах - в степной, лесостепной и лесной зонах, то толай обитает в пустыне и полупустыне. Эксперт отмечает, что заяц-толай более приспособлен к жаркому климату и даже может очень долгое время обходиться без воды, получая влагу их сочных частей пустынной и полупустынной растительности.

Фото Адильбека Козыбакова

«У нас, благодаря участившимся в последние годы осадкам весной и летом, растительность стала гуще и выше, что, в свою очередь, создало благоприятные условия для размножения травоядных животных, в том числе и толая. Сам заяц, в свою очередь, служит кормовой базой для волка, каракала, степного кота, шакала и лисицы, а также крупных хищных птиц. Для человека может представлять интерес как в качестве объекта легальной охоты, так и браконьерства. Для уточнения численности зайца-толая рекомендую ежегодно проводить учеты данного вида животного и отслеживать динамику изменений численности, так как чрезмерное количество может представлять опасность вспышек эпизоотий туляремии и чумы. От численности данного вида в какой-то мере может зависеть численность популяций вышеописанных хищных млекопитающих и птиц, в том числе внесенных в Красную книгу», - рассказал Адильбек Козыбаков.

Фото Адильбека Козыбакова

Как животные в Мангистау спасаются от жары, можно посмотреть тут.