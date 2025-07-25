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25.07.2025, 15:39

Соблюдать чистоту на пляжах призвали жителей Курыка

Экология 0 713 Ольга Максимова

Вопрос экологической ответственности актуален для всех жителей приморских районов. Убирать за собой мусор призвали и жителей Курыка, передает Lada.kz.

Свалка. Фото: акимат Каракиянского района
Свалка. Фото: акимат Каракиянского района

Морское побережье села Курык - одно из любимых мест отдыха жителей и гостей района, желающих насладиться природой. С каждым годом сюда приезжают все больше людей. В будние дни пляж посещают более 500 человек, а в выходные и праздничные дни число отдыхающих превышает 1000 человек. Это приводит к увеличению экологической нагрузки на окружающую среду. Отдыхающие оставляют после себя кучи бытовых отходов, сообщили в акимата Каракиянского района.  

Для поддержания чистоты морского побережья в селе Курык организована ежедневная уборка. С начала года были проведены несколько субботников, в ходе которых вывезли более 45 тонн отходов. 

«Морской берег - наше общее благо. Помимо отдыха на природе, внесение вклада в поддержание чистоты окружающей среды - долг каждого казахстанца. Давайте беречь природу и выбрасывать мусор в специально отведенных местах. Формирование культуры начинается с нас самих», - обратились к отдыхающим в акимате.

Также в Каракиянском районе в селе Куланды ликвидированы три несанкционированные свалки, которые выявили с помощью космического мониторинга.

Напомним, в этом году в Мангистауской области обнаружена 61 несанкционированная свалка.

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