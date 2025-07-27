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27.07.2025, 10:11

Чужеродная водоросль стремительно распространяется в Каспии

Экология 0 14 809 Сергей Кораблев

В Каспийском море зафиксировано стремительное развитие нового инвазивного вида водорослей - Ceratium tripos var. balticum. Ученые выражают опасения, что он может стать угрозой зоопланктону, сообщает Lada.kz.

Ceratium tripos var. balticum в пробах в поверхностном слое воды (0-5 см) весной 2025 г. Фото «Волжско-Каспийский филиал» Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства
Ceratium tripos var. balticum в пробах в поверхностном слое воды (0-5 см) весной 2025 г. Фото «Волжско-Каспийский филиал» Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства

Как выяснили ученые Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в последние годы в Каспийском море резко увеличилось количество обнаруживаемых инвазивных видов, что связано с расширением путей проникновения чужеродных видов в бассейн и процессами изменения климата.

Так, в 2024 году в Среднем Каспии в пробах фитопланктона был обнаружен новый вид динофитовых водорослей - Ceratium tripos var. balticum.

Вид был обнаружен в двух пробах на разрезе Кизил-Узень - Меловой в поверхностном слое и на горизонте 10 м. Плотность составляла 3-10 клеток в пробе.

Весной этого года новый для Каспия вид Ceratium tripos var. balticum встречался на глубинах от 27 до 520 метров. Исследования поверхностного слоя воды (0-5 см) показало, что в западном и центральном районах Среднего Каспия, на границе с Северным Каспием, его количество в пробе достигало 200 клеток.

- В ходе более чем вековых исследований фитопланктона Каспийского моря, уже отмечался случай вселения крупноклеточной диатомовой водоросли Pseudosolenia calcar-avis (=Rhizosolenia calcar-avis) в 1934 году. Крупные размеры позволили вселенцу избегать выедания зоопланктоном, тогда как пресс выедания на аборигенные мелкоклеточные водоросли возрос. До сих пор для P. calcar-avis не имеется эффективного потребителя среди организмов зоопланктона, - сообщают ученые.

Ceratium tripos var. balticum по размерам превосходит ранее вселившуюся P. calcar-avis, что может привести к дальнейшему сокращению доступного зоопланктону кормового фитопланктона и к сокращению биомассы зоопланктона.

- Поскольку интенсивное развитие динофитовых водорослей отмечается в теплое время года, то можно предположить, что количество клеток вида-вселенца в дальнейшем увеличится. Изучение нового вселенца и оценка его возможного воздействия на планктонные сообщества экосистемы Каспийского моря продолжится в ходе последующих экспедиционных исследований, - говорят ученые.

Напомним, с 26 июля по 9 августа 2024 года на разрезах Кызыл-Озень и Меловой в Среднем Каспии, в пробах фитопланктона был обнаружен новый вид динофитовых водорослей.

Для справки:

Зоопланктон – водные животные, которые не могут противостоять течениям и пассивно переносятся вместе с водными массами.

Фитопланктон – часть планктона, которая может осуществлять процесс фотосинтеза.

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