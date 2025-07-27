Очередное землетрясение зафиксировали в Каспии

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Как передает республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, землетрясение зарегистрировано сегодня утром, 27 июля, на глубине 68 километров.

Колебание земной коры произошло примерно в 418 километрах от Актау.

Координаты эпицентра - 39°55′12″ северной широты, 50°49′12″ - восточной долготы.

Напомним, сейсмологи объяснили, почему в Каспийском море происходят землетрясения.