Снова землетрясение в Каспии: каким оно стало по счету

По данным республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, уже 19-е по счету землетрясение с начала года зарегистрировано 29 июля в Каспии, сообщает Lada.kz.
Магнитуда землетрясения в Каспийском море составила 3,0 балла. Оно зафиксировано на глубине 13 километров.
Колебание земной коры произошло примерно в 363 километрах от Актау.
Координаты эпицентра - 40°25′48″ северной широты, 51°36′0″ - восточной долготы.
Напомним, сейсмологи объяснили, почему в Каспийском море происходят землетрясения.
Последний подземный толчок зафиксировали 27 июля.
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