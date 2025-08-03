Сокращение площади Каспия: Президент анонсировал проведение экологического саммита

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Касым-Жомарт Токаев выступил в Региональном центре ООН в Алматы, где затронул проблему сокращения поощади Каспийского моря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото Акорда

Глава государства и Генеральный секретарь ООН приняли участие в церемонии подписания Соглашения между Правительством Казахстана и Организации Объединенных наций о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев сообщил о проведении экологического саммита в апреле 2026 года, на котором будут подняты вопросы обмеления Каспия.

Печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря. Для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН, - сообщил Глава государства.

Напомним, миллионы долларов требуются для мониторинга Каспия на побережьях Мангистауской и Атырауской областей.