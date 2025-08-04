Сколько тонн мусора ежедневно вывозят из микрорайонов в Актау

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В Актау продолжаются мероприятия в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

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По данным пресс-службы акимата Актау, санитарную уборку внутри микрорайонов осуществляют более 200 работников. В уборке задействовано свыше 40 единиц специализированной техники для вывоза мусора.

В акимате отмечают, что за сутки из контейнеров, расположенных внутри микрорайонов, вывозится примерно 750 кубометров отходов. Работы ведутся ежедневно.

Продолается и уборка пляжей от мусора. Сегодня, 3 августа, фонд «Мы - люди, мы - вместе!» провел уборку на территории «Теплого пляжа», в 25 км от Актау. Участниками экологической инициативы стали 50 волонтеров. В результате было собрано 3 тонны мусора.

Напомним, на субботнике в конце июля с Солдатского пляжа было вывезено 15 тонн мусора.