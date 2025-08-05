В Каспии остров Гум превратился в полуостров: чем это грозит экологии водоема?

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В Азербайджане выявили еще одно свидетельство обмеления Каспийского моря – один из островов стал полуостровом, передает Lada.kz со ссылкой на media.az .

Фото сайта media.az

Фотофакт, демонстрирующий серьезные изменения в географии Каспийского моря, опубликовал Известный фотограф Алексей Лёкин.

«Обмеление Каспия на примере острова Гум: в 2025 году остров превратился в полуостров, соединившись с берегом», - сообщил фотограф.

Остров Гум, расположенный в Бакинской бухте, долгие годы был одной из природных достопримечательностей Азербайджана. Исторически он соединялся с материком лишь искусственной дамбой, построенной в советский период. Однако стремительное снижение уровня Каспийского моря привело к формированию естественного перешейка, превратив некогда изолированный остров в полноценный полуостров.

Заведующий отделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана, эколог Анвар Алиев, рассказал Oxu.Az о сложившейся ситуации. Он отметил, что наблюдаемое снижение уровня воды в Каспийском море вызывает серьезную обеспокоенность не только с географической, но и с экологической точки зрения.

«Этот процесс уже превратился в тенденцию и наблюдается не только в нашем регионе, но и в других прибрежных районах. Если уровень воды продолжит снижаться, в некоторых местах могут образоваться новые острова. Или могут появиться участки, которые ранее находились под водой. Эти изменения напрямую влияют на экосистему Каспия. По мере продвижения береговой линии вперед, флора и фауна этих территорий серьезно страдают. Например, в результате обмеления исчезает среда обитания некоторых организмов. Если исчезает какой-то вид растений, страдают и другие организмы, которые им питаются. Это нарушает пищевую цепочку, и в результате наблюдается сокращение численности рыб. По мере уменьшения количества некоторых видов трав и мелких организмов в прибрежной зоне истощается основной источник пищи для рыб», - пояснил ученый.

Эксперт добавил, что, хотя формируются некоторые новые экосистемы, они недостаточны для удовлетворения потребностей существующих организмов.