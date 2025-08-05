В одном из дворов Актау нашли птенца пустельги

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Птенца нашли во дворе многоквартирного жилого дома. Жильцы опасаются за его состояние, однако куда обращаться, не знают, передает Lada.kz .

Птенец пустельги. Фото жителей Актау

В Актау жильцы новых микрорайонов нередко наблюдают неожиданных гостей – степных птиц или даже животных.

Очередной представитель хищных птиц в человеческом жилом массиве был найден сегодня, 5 августа, во дворе 24 дома в 29 микрорайоне. Птенец пустельги еще не может летать, только поднимается на расстояние до полуметра над землей.

Пустельга, в частности, степная пустельга (Falco naumanni), является мелкой хищной птицей семейства соколиных, которая обитает в степных и полупустынных районах Евразии. В Казахстане она распространена повсеместно, в том числе в Мангистауской области.

Частое ее появление в верхних и новых микрорайонах связывают с тем, что птицы прилетают поохотиться на крыс, которых там водится немало. Из-за наличия кормовой базы вполне вероятно гнездование хищников.

Жительница Актау, обратившая внимание на птицу, также предполагает, что она могла выпасть из гнезда.

Из-за отсутствия центра для реабилитации диких животных и птиц люди обращаются к энтузиастам. Так поступили и в этот раз – птица отправляется к местному блогеру Азамату Сарсенбаеву, который уже не раз помогал диким птицам, попавших в беду.