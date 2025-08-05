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05.08.2025, 14:39

В одном из дворов Актау нашли птенца пустельги

Экология 0 1 449 Ольга Максимова

Птенца нашли во дворе многоквартирного жилого дома. Жильцы опасаются за его состояние, однако куда обращаться, не знают, передает Lada.kz.

Птенец пустельги. Фото жителей Актау
Птенец пустельги. Фото жителей Актау

В Актау жильцы  новых микрорайонов нередко наблюдают неожиданных гостей – степных птиц или даже животных.

Очередной представитель хищных птиц в человеческом жилом массиве был найден сегодня, 5 августа, во дворе 24 дома в 29 микрорайоне. Птенец пустельги еще не может летать, только поднимается на расстояние до полуметра над землей.  

Пустельга, в частности, степная пустельга (Falco naumanni), является мелкой хищной птицей семейства соколиных, которая обитает в степных и полупустынных районах Евразии. В Казахстане она распространена повсеместно, в том числе в Мангистауской области.

Частое ее появление в верхних и новых микрорайонах связывают с тем, что птицы прилетают поохотиться на крыс, которых там водится немало. Из-за наличия кормовой базы вполне вероятно гнездование хищников.

Жительница Актау, обратившая внимание на птицу, также предполагает, что она могла выпасть из гнезда.

Из-за отсутствия центра для реабилитации диких животных и птиц люди обращаются к энтузиастам. Так поступили и в этот раз – птица отправляется к местному блогеру Азамату Сарсенбаеву, который уже не раз помогал  диким птицам, попавших в беду.  

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
Птенца просто надо было подсадить повыше, чтобы кошки не достали, а родители бы его нашли и докормили, пока тот сам не научился летать.
05.08.2025, 16:31
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