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05.08.2025, 20:15

Поймать «лисий хвост» – в Актау снова проверили КазАзот

Экология 0 1 255 Ольга Максимова

В АО «КазАзот» произошла очередная остановка, из-за чего экологи провели внеплановую проверку воздуха в санитарной зоне, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, 4 августа около 22:27 часов произошла кратковременная остановка насоса поз. 62 в цехе САК, подающего кислоту на отделение нейтрализации и выпарки (ОНиВ) в цех ПСМУ. Насос был запущен вновь в 22:30 часов. В результате остановки произошло кратковременное прекращение реакции нейтрализации и потеря вакуума, что привело к выбросу пара с ОНиВ.

«По данным лабораторного анализа, содержание аммиака в выбросе находилось в пределах допустимой нормы и не представляет угрозы здоровью работников завода, а также сотрудников близлежащих предприятий», - говорится в сообщении.

На данный момент внеплановая проверка в отношении предприятия направлена на регистрацию в Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Мангистауской области.

Напомним, 16 июля из-за аварийной остановки подачи электроэнергии на предприятии КазАзот произошел выброс технологических газов.

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