Мёртвых лебедей обнаружили в отстойнике близ села Саин Шапагатов

Видеозапись с тушками лебедей и уток опубликовал местный блогер Азамат Сарсенбаев, передаёт Lada.kz.
По информации Азамата Сарсенбаева, массовую гибель птиц зафиксировали в отстойнике на 24-м км у села Саин Шапагатов, который плавно перетекает в Каспий.
Фото А. Сарсенбаева
видео А.Сарсенбаева
«Сюда сливается вода с местной базы отдыха и предприятия, которое находится рядом, и здесь обнаружено множество тушек молодых птиц, которые скапливаются по периметру данного отстойника. Хочется задать вопрос компетентным органам: законно ли всё это и связан ли сброс воды из этих объектов с гибелью птиц?» - написал блогер в социальной сети.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии Мангистауской области и акимата Тупкараганского района.
