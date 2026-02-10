Мёртвых лебедей обнаружили в отстойнике близ села Саин Шапагатов

По информации Азамата Сарсенбаева, массовую гибель птиц зафиксировали в отстойнике на 24-м км у села Саин Шапагатов, который плавно перетекает в Каспий.

Фото А. Сарсенбаева

видео А.Сарсенбаева

«Сюда сливается вода с местной базы отдыха и предприятия, которое находится рядом, и здесь обнаружено множество тушек молодых птиц, которые скапливаются по периметру данного отстойника. Хочется задать вопрос компетентным органам: законно ли всё это и связан ли сброс воды из этих объектов с гибелью птиц?» - написал блогер в социальной сети.