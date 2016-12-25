Синоптики прогнозируют дождь и облачность в Актау

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По данным сайта rp5.kz, в Актау 26 декабря пасмурная погода. Днем ожидается -3... -2, ночью продержится -2.
Во вторник, 27 декабря, пасмурно, дождь. Днем -1... +1, ночью -1.
В среду, 28 декабря, облачно с прояснениями. Температура днем и ночью составит -1... 0.
В четверг, 29 декабря, значительная облачность. Температура днем -1... +2. Ночью 0... +2.
В пятницу, 30 декабря, значительная облачность. Днем +1... +2, ночью 0... +2.
По сообщению сайта gismeteo.kz, в Актау 26 декабря пасмурно, небольшой снег. Днем +1... +2, ночью 0... +1.
Во вторник, 27 декабря, пасмурная погода продержится весь день. Днем +3... +5, ночью +3.
В среду, 28 декабря, с утра пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +2... +4, ночью +2... +3.
В четверг, 29 декабря, утром ясно, днем пасмурно. Днем +1... +6, ночью +1... +3.
В пятницу, 30 декабря, утром пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +2... +6, ночью +1... +2.
Во вторник, 27 декабря, пасмурно, дождь. Днем -1... +1, ночью -1.
В среду, 28 декабря, облачно с прояснениями. Температура днем и ночью составит -1... 0.
В четверг, 29 декабря, значительная облачность. Температура днем -1... +2. Ночью 0... +2.
В пятницу, 30 декабря, значительная облачность. Днем +1... +2, ночью 0... +2.
По сообщению сайта gismeteo.kz, в Актау 26 декабря пасмурно, небольшой снег. Днем +1... +2, ночью 0... +1.
Во вторник, 27 декабря, пасмурная погода продержится весь день. Днем +3... +5, ночью +3.
В среду, 28 декабря, с утра пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +2... +4, ночью +2... +3.
В четверг, 29 декабря, утром ясно, днем пасмурно. Днем +1... +6, ночью +1... +3.
В пятницу, 30 декабря, утром пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +2... +6, ночью +1... +2.