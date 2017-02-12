Очередной снег обещают синоптики в Актау

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По данным сайта rp5.kz, в Актау 13 февраля небольшая облачность. Температура днем -1... +2, ночью -3.
Во вторник, 14 февраля, значительная облачность. Днем 0... +3, ночью -4... -3.
15-16 февраля пасмурно. В среду ожидаются кратковременные осадки. Температура днем 0... +3, ночью -3... -2.
В пятницу, 17 февраля, значительная облачность. С утра возможен снег. Днем -1... +1, ночью похолодание до -5.
По сообщению сайта gismeteo.kz, в Актау 13 февраля облачно. Днем -1... +2, ночью -1.
Во вторник, 14 февраля, днем ясно, ночью пасмурно, небольшой снег. Температура днем -2... +1, ночью -2... -1.
В среду, 15 февраля, пасмурная погода, ожидается дождь со снегом. Днем +1... +5, ночью -1... 0.
В четверг, 16 февраля, пасмурно, небольшой снег. Температура днем -1... 0, ночью до -2.
К концу недели сохранится пасмурная погода, возможны осадки. Днем -3, ночью -5... -4.
Во вторник, 14 февраля, значительная облачность. Днем 0... +3, ночью -4... -3.
15-16 февраля пасмурно. В среду ожидаются кратковременные осадки. Температура днем 0... +3, ночью -3... -2.
В пятницу, 17 февраля, значительная облачность. С утра возможен снег. Днем -1... +1, ночью похолодание до -5.
По сообщению сайта gismeteo.kz, в Актау 13 февраля облачно. Днем -1... +2, ночью -1.
Во вторник, 14 февраля, днем ясно, ночью пасмурно, небольшой снег. Температура днем -2... +1, ночью -2... -1.
В среду, 15 февраля, пасмурная погода, ожидается дождь со снегом. Днем +1... +5, ночью -1... 0.
В четверг, 16 февраля, пасмурно, небольшой снег. Температура днем -1... 0, ночью до -2.
К концу недели сохранится пасмурная погода, возможны осадки. Днем -3, ночью -5... -4.