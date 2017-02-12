Сейчас на сайте
2546
объявлений
  • Электрик, холодильщик и т.д
  • продам Дверь за 10 000 тенге
  • Переоборудование контейнеров, 1 450 000 тенге
  • продам Алмазную установку Hilti DD130 за 250 000 тенге
  • продам Декоративный камень за 4 000 тенге
  • продам Окна пластиковые, за 12 000 тенге
  • продам Емкости за 200 000 тенге
 

 
Воскресенье, 12 Февраля
+2...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.3 KZT
  • €1 = 344.02 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:31

Просмотров: 804

Очередной снег обещают синоптики в Актау

Неделю продержится преимущественно пасмурная погода. 15 и 17 февраля ожидаются осадки.

Фото автора
По данным сайта rp5.kz, в Актау 13 февраля небольшая облачность. Температура днем -1... +2, ночью -3.

Во вторник, 14 февраля, значительная облачность. Днем 0... +3, ночью -4... -3.

15-16 февраля пасмурно. В среду ожидаются кратковременные осадки. Температура днем 0... +3, ночью -3... -2.

В пятницу, 17 февраля, значительная облачность. С утра возможен снег. Днем -1... +1, ночью похолодание до -5.

Очередной снег обещают синоптики в Актау


По сообщению сайта gismeteo.kz, в Актау 13 февраля облачно. Днем -1... +2, ночью -1.

Во вторник, 14 февраля, днем ясно, ночью пасмурно, небольшой снег. Температура днем -2... +1, ночью -2... -1.

В среду, 15 февраля, пасмурная погода, ожидается дождь со снегом. Днем +1... +5, ночью -1... 0.

В четверг, 16 февраля, пасмурно, небольшой снег. Температура днем -1... 0, ночью до -2.

К концу недели сохранится пасмурная погода, возможны осадки. Днем -3, ночью -5... -4.

Очередной снег обещают синоптики в Актау


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Одисей.
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 20:53
Ақпан айы қашан бітеді екен? Әйтпесе, қар жауып шаршатты... sleepy
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика