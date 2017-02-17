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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 918

В Мангистау с 16 февраля введен запрет на охоту

Для сохранения животного мира и его воспроизводства с 16 февраля 2017 года в Мангистауской области введен запрет на охоту. Об этом сообщил Габбас Досатов, заместитель начальника Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

Фото из архива Lada.kz
Ограничения не распространяются на использование животных в научных целях.

-
Запреты и ограничения на пользование животного мира в Мангистауской области как на земных территориях, так и в акватории Каспийского моря (в пределах Республики Казахстан), в целях его сохранения и воспроизводства, введены по приказу №265 Комитета лесного хозяйства и животного мира, министра сельского хозяйства от 24 ноября 2016 года. До пяти особей, кроме промысловой охоты, ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника, - проинформировал Габбас Досатов.


Ограничения вводятся до 14 июня 2017 года.

Как отметил Габбас Досатов, запрет на весенний сезон охоты введен в области впервые.


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Комментарии ( 6 )

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  • русалка
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 13:36
ну наконец то -молодцы -ато развелось у нас охотников как грибов после дождя -кстати о грибах скорои их запретят собирать как в англии ,
***************************
увы и ах но давно назревал вопрос о запрете - пропала серьёзность этой организации *измельчал охотник -это раньше был образ жизни а сейчас просто статус -так что теперь появятся обявления о продаже ружей и карабинов --но зато резко вырастет число клиентов на площадках по пейнтболу!
*******************************
цевилизация наступает на дикую природу ,и это надо приостановить -только чур что всем нельзя ато начнётся -там на верталёте там на танке охотятся!
 
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Киргхофф (Посетители) Сегодня, 13:25
мангыстауда ан калган жок ататын.
 
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  • trump
 Хорк Юсуи (Посетители) Сегодня, 13:12
trump,
Мясо дичи экологически чистое и поэтому на всех не хватает походу.
 
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  • Краснов
  • robinzonaktau
  • kolek
  • Хорк Юсуи
  • Dj_Snow
  • chilian
 trump (Посетители) Сегодня, 12:10
Ограничения не распространяются на использование животных в научных целях.

У ученых сковородки лучше, что-ли? smeh
 
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  • Имярек
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  • русалка
 Краснов (Посетители) Сегодня, 12:03
Те у кого "крыша" плотная, как ездили на охоту так и будут ездить. И плевать ИМ на всякие там запреты. А для кого недоступна услуга "звонок другу", будет действовать тариф "дать на лапу. Поэтому в сущности, это ограничение, лишь усилит коррупцию дальше некуда!
 
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 Alexynik (Посетители) Сегодня, 12:00
Чего бы хорошего сделали, а то только запреты.
 
 

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