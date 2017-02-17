В Мангистау с 16 февраля введен запрет на охоту

Запреты и ограничения на пользование животного мира в Мангистауской области как на земных территориях, так и в акватории Каспийского моря (в пределах Республики Казахстан), в целях его сохранения и воспроизводства, введены по приказу №265 Комитета лесного хозяйства и животного мира, министра сельского хозяйства от 24 ноября 2016 года. До пяти особей, кроме промысловой охоты, ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника, - проинформировал Габбас Досатов.

Ограничения не распространяются на использование животных в научных целях.Ограничения вводятся до 14 июня 2017 года.Как отметил Габбас Досатов, запрет на весенний сезон охоты введен в области впервые.