Синоптики рассказали о погоде в Актау

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По сообщению сайта rp5.kz, 22 и 23 мая в Актау облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +18°С... +20°С, ночью +13°С... +19°С.
В среду, 24 мая, значительная облачность. Температура днем поднимется до отметки +25°С, ночью до +20°С.
25 и 26 мая облачно с прояснениями. 25 мая возможен кратковременный дождь. Днем +19°С... +22°С, ночью +15°С... +17°С.
По данным gismeteo.kz, 22-26 мая в Актау сохранится ясная погода. Днем 25 мая пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +24°С, ночью до +21°С.
В среду, 24 мая, значительная облачность. Температура днем поднимется до отметки +25°С, ночью до +20°С.
25 и 26 мая облачно с прояснениями. 25 мая возможен кратковременный дождь. Днем +19°С... +22°С, ночью +15°С... +17°С.
По данным gismeteo.kz, 22-26 мая в Актау сохранится ясная погода. Днем 25 мая пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +24°С, ночью до +21°С.