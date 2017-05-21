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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:14

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Синоптики рассказали о погоде в Актау

Средняя температура воздуха днем составит +20°С.

Фото автора
По сообщению сайта rp5.kz, 22 и 23 мая в Актау облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +18°С... +20°С, ночью +13°С... +19°С.

В среду, 24 мая, значительная облачность. Температура днем поднимется до отметки +25°С, ночью до +20°С.

25 и 26 мая облачно с прояснениями. 25 мая возможен кратковременный дождь. Днем +19°С... +22°С, ночью +15°С... +17°С.

Синоптики рассказали о погоде в Актау


По данным gismeteo.kz, 22-26 мая в Актау сохранится ясная погода. Днем 25 мая пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +24°С, ночью до +21°С.

Синоптики рассказали о погоде в Актау


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