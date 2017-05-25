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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 724

Экологи Мангистау не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в пробах воздуха на территории ТОО «КазАзот»

Пробы воздуха, взятые во время проверки на заводе «КазАзот», расположенном в промышленной зоне Актау, соответствуют нормам. Об этом сообщил Бауржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области.

Кадр видео
Специалисты департамента экологии, как рассказал Бауржан Амирбеков, трижды брали пробы воздуха на территории ТОО «КазАзот».

- По результатам проб воздуха, на территории завода нет превышений положенных лимитов. Все полученные замеры были в пределах нормы. Руководство предприятия по сей день отрицают факт выбросов. Утверждают, что они работали в это день в штатном режиме. В журнале аварий записей нет, - сказал Бауржан Амирбеков.

Напомним, 6 мая пользователь Lada.kz прислал видео, на кадрах которого видно, как над заводом «КазАзот» клубится оранжевый дым. По словам автора видео, ветер уносил дым в сторону города.



В ТОО «КазАзот» опровергли версию жителей Актау о выбросах.


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Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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Himi (Посетители) Сегодня, 18:51
Ну это из той же серии, что никогда не показывают реальную температуру летом, чтобы не останавливать работу на месторождениях. Всегда максимум +35 blind Только почему раковых больных столько, и волосы выпадают
 
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  • Сергей Владимиров
  • Himi
 BV (Посетители) Сегодня, 16:42
А каком превышении могла идти речь если пробы брать через несколько дней? Выброс произошел все ветром раздуло какое превышение нет не слышал и не видел, а то что на видео наверное смонтировал. У нас так было, есть и будет. А казазот как лисий хвост пускал, по утрам так и пускает.
 
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  • Сергей Владимиров
 M_lena (Посетители) Сегодня, 16:31
Никто и не ждал иного ответа! :(
 
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  • Сергей Владимиров
  • Himi
 Normal (Посетители) Сегодня, 16:27
Выбросов нет, потому что все испарилось! Экологи, ауу, у вас там все в порядке?
 
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  • Сергей Владимиров
  • Himi
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 16:16
Тюлени сдохли сами по себе....Казазот не вреден...Даже полезен...Вы нам и это пытались пропихнуть как то...Очередей за газом нету...Видимо экологи нас за слепых и глухонемых приняли... crazy
 
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  • Сергей Владимиров
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:15
А че нашли то?))) Грибы хоть нашли?))
 
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  • Сергей Владимиров
 from Aktau (Посетители) Сегодня, 15:47
Экологи Мангистау не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в пробах воздуха на территории ТОО «КазАзот»

"диванные" экологи-комментаторы этот диагноз поставили в тот же час как видео попало в сеть.
Местных экологов нужно в один офис с МЧС посадить на промзоне. Все равно толку ноль.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Himi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:42
**********Думаю, ничто не остановит АТЗ. Остается уповать на Бога.. prey
 
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  • Сергей Владимиров
 Краснов (Посетители) Сегодня, 15:31
Экологи Мангистау не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в пробах воздуха

Ну в общем-то все верно, превышения нет, все в пределах нормы. Нас просто травят, дозировано. stena
 
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  • Сергей Владимиров
 Тихо (Посетители) Сегодня, 15:26
Молодцы чО. Господа соврамши.
 
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