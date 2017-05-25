Экологи Мангистау не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в пробах воздуха на территории ТОО «КазАзот»

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Специалисты департамента экологии, как рассказал Бауржан Амирбеков, трижды брали пробы воздуха на территории ТОО «КазАзот».
- По результатам проб воздуха, на территории завода нет превышений положенных лимитов. Все полученные замеры были в пределах нормы. Руководство предприятия по сей день отрицают факт выбросов. Утверждают, что они работали в это день в штатном режиме. В журнале аварий записей нет, - сказал Бауржан Амирбеков.
Напомним, 6 мая пользователь Lada.kz прислал видео, на кадрах которого видно, как над заводом «КазАзот» клубится оранжевый дым. По словам автора видео, ветер уносил дым в сторону города.
В ТОО «КазАзот» опровергли версию жителей Актау о выбросах.
- По результатам проб воздуха, на территории завода нет превышений положенных лимитов. Все полученные замеры были в пределах нормы. Руководство предприятия по сей день отрицают факт выбросов. Утверждают, что они работали в это день в штатном режиме. В журнале аварий записей нет, - сказал Бауржан Амирбеков.
Напомним, 6 мая пользователь Lada.kz прислал видео, на кадрах которого видно, как над заводом «КазАзот» клубится оранжевый дым. По словам автора видео, ветер уносил дым в сторону города.
В ТОО «КазАзот» опровергли версию жителей Актау о выбросах.