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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:06

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Фруктовую аллею в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены

Саженцы яблонь, слив, черешни, айвы и вишни должны украсить место отдыха горожан.

Группа Мангистауского экономического совета
Мангистауский экономический совет (МЭС) - группа в составе 26 человек - предприниматели, директора банков, руководители предприятий.

Фруктовую аллею в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены


МЭС вышел с инициативой к городским властям о выделении участка для озеленения парка. С участием специалистов ТОО «Кала жолдары» был определен участок земли площадью около 2000 квадратных метров. 27 мая там посадили саженцы на участке площадью 500 квадратных метров. Осенью МЭС планирует облагородить оставшуюся часть территории.

Фруктовую аллею в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены


- У нас единственный областной центр, который до недавнего времени не имел собственного парка. Этот вопрос, наконец-то, решился. «Акбота» имеет хорошее местоположение, эта территория исторически является городской зоной отдыха. Поэтому, я считаю, что к таким акциям должны привлекаться и бизнесмены, и студенты, и просто жители Актау, чтобы сделать его общегородским достоянием. Ни один город Казахстана не может похвастаться тем, что городской парк имеет выход к морю. Мы хотим, чтобы этим «заразились» люди - подать пример тем, кто может также провести подобную акцию, кто располагает возможностью сделать жизнь вокруг себя лучше. Наша акция, скажем так, мотивация для горожан. Наша задача, чтобы парк расцвел по-новому, - поделилась Сауле Салихова, руководитель группы МЭС, председатель Совета деловых женщин Мангистауской области.


Фруктовую аллею в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены


- Мы прошли годовое обучение стратегическому менеджменту и другим важным наукам ведения бизнеса за счет бюджетных средств. От нас, в свою очередь, власти хотят получать конкретные предложения по перспективам развития нашего региона. Это был наш первый шаг в знак благодарности за бесплатное обучение. Мы решили подарить за счет собственных средств такую фруктовую аллею, - отметила Сауле Салихова.


Фруктовую аллею в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены


Ухаживать за насаждениями, по словам организаторов, будет ТОО «Кала жолдары». Договоренность об этом с руководством этого предприятия уже имеется.

Представители МЭС каждую субботу планируют приезжать и смотреть за состоянием саженцев. Как сказали участники МЭС, они не ограничатся этой акцией.

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Фруктовую аллею в парке «Акбота» высадила инициативная группа бизнесменов Актау


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Комментарии ( 2 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:12
Да что то они переучились!!Как кто то здесь писал дай Бог!Потому что с таким подходом к посадке только по воле Всевышнего они будут расти!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Kito
  • Крадун
  • мунайши73
 шевченко (Посетители) Сегодня, 16:38
Больные что-ли? В это время сажают только актауские бизнесмены. Элементарные вещи нужно знать. Давайте, не останавливайтесь, попробуйте ещё июне, июле...

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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