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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 659

Синоптики обещают в Актау ясную погоду

В начале недели сохранится солнечная погода. В четверг, 1 июня, ожидается дождь.

Фото автора
По данным сайта rp5.kz, с 29 по 31 мая в Актау сохранится ясная погода. Температура воздуха днем составит +22°С... +24°С, ночью перепады температуры от +12°С... +22°С.

В четверг, 1 июня, облачно. В течение суток ожидается дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки +27°С, ночью до +24°С.

В пятницу, 2 июня, погода сменится на ясную. Температура днем +21°С, ночью +19°С... +20°С.

Синоптики обещают в Актау ясную погоду


По данным gismeteo.kz, 29-31 мая в Актау ясная погода. К 31 мая температура воздуха днем прогреется до +26°С. Ночью колебания температуры от +14°С... +23°С.

1 июня малооблачно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +26°С, ночью +23°С.

В ночь с 1 на 2 июня ожидается гроза.

2 июня днем ясно. Температура воздуха днем +20°С... +21°С, ночью +18°С... +20°С.


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Комментарии ( 2 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:20
Ян,
Только что ЧС СМСку прислали:
"29.05.2017zh. Mangistau oblisi 23m/s deiingi shandy dauyldar paida bolu kateri.
29.05.2017g. Mangistauskoi oblasti Ugroza vozniknoveniya pylnyh bur do 23m/s."

Так что не зря машину мыл. dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Mestnyi
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:18
Чёрта с два,я сегодня машину мыл с шампунем,будет буря,проверял.
 
 

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