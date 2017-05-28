Синоптики обещают в Актау ясную погоду

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По данным сайта rp5.kz, с 29 по 31 мая в Актау сохранится ясная погода. Температура воздуха днем составит +22°С... +24°С, ночью перепады температуры от +12°С... +22°С.
В четверг, 1 июня, облачно. В течение суток ожидается дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки +27°С, ночью до +24°С.
В пятницу, 2 июня, погода сменится на ясную. Температура днем +21°С, ночью +19°С... +20°С.
По данным gismeteo.kz, 29-31 мая в Актау ясная погода. К 31 мая температура воздуха днем прогреется до +26°С. Ночью колебания температуры от +14°С... +23°С.
1 июня малооблачно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +26°С, ночью +23°С.
В ночь с 1 на 2 июня ожидается гроза.
2 июня днем ясно. Температура воздуха днем +20°С... +21°С, ночью +18°С... +20°С.
В четверг, 1 июня, облачно. В течение суток ожидается дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки +27°С, ночью до +24°С.
В пятницу, 2 июня, погода сменится на ясную. Температура днем +21°С, ночью +19°С... +20°С.
По данным gismeteo.kz, 29-31 мая в Актау ясная погода. К 31 мая температура воздуха днем прогреется до +26°С. Ночью колебания температуры от +14°С... +23°С.
1 июня малооблачно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +26°С, ночью +23°С.
В ночь с 1 на 2 июня ожидается гроза.
2 июня днем ясно. Температура воздуха днем +20°С... +21°С, ночью +18°С... +20°С.