В акватории Каспия в 311 километрах от Актау произошло землетрясение

Эпицентр подземного толчка находился на глубине 40 километров в точке с координатами 40,93 градуса северной широты и 51,57 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.Информации о жертвах и разрушениях в результате этого сейсмособытия пока не поступало. Сведений о последствиях землетрясения не было.