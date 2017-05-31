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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 264

В акватории Каспия в 311 километрах от Актау произошло землетрясение

Землетрясение в акватории Каспийского моря магнитудой 3,6 балла произошло 30 мая в 18.33 по местному времени в 311,59 километрах от Актау.

Эпицентр землетрясения. Фото с сайта seismology.kz
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 40 километров в точке с координатами 40,93 градуса северной широты и 51,57 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.
Информации о жертвах и разрушениях в результате этого сейсмособытия пока не поступало. Сведений о последствиях землетрясения не было.



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Комментарии ( 3 )

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Алёна Логинова (Главные редакторы) Сегодня, 12:07
Xoxma80, спасибо, добавили

шеф-редактор газеты
 
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robinzonaktau (Посетители) Сегодня, 11:58
Это шаман на бубнах определил!!!
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 11:55
А сколько баллов то? Чет не написали
 
 

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