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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 05:34

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Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Из них на гнездование остаются 23%. О том, какие птицы гнездуются в регионе и пролетают над Мангистау, рассказала Людмила Быкова, сотрудник отдела природы Мангистауского областного историко-краеведческого музея.

Фото Малюк В.Д. Предоставлено Л.И. Быковой
Через Мангистаускую область, как рассказала Людмила Ивановна, проходит Волго-Каспийская трасса перелетных птиц. С начала марта по июнь с юга на север каждый год летят миллионы птиц, возвращаясь обратно с сентября по декабрь.

В Мангистауской области оседлыми - птицами, которые придерживаются определённой территории - являются филин, сизый голубь, каменная куропатка (кеклик), пустынный сыч.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Орлан-белохвост. Бывает на территории Мангистауской области пролетом

Перелётные птицы совершают регулярные сезонные перемещения на близкие и дальние расстояния между местами гнездовий и зимовок. Средняя скорость перелёта мелких птиц, по мнению орнитологов, составляет 30 километров в час, а для крупных - около 80 километров в час.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Ласточка кормит птенцов


- Чем меньше птица, тем короче дистанция, которую она в состоянии осилить за один раз. Чтобы избежать обезвоживания, птицы летят ночью на высоте до двух километров. Днем останавливаются на кормежку, - рассказала Людмила Быкова.

Через пустыню летят сухопутные птицы. Околоводные, болотные, морские птицы летят по побережью Каспийского моря.

- С ранней весны первыми начинают перелет околоводные, болотные, морские птицы, так как у них есть пища на неглубокой части побережья моря.
С середины марта, когда появляются насекомые, летят сухопутные птицы, - рассказала сотрудник музея.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Хохлатый жаворонок. Гнездится на территории Мангистауской области


Из сухопутных птиц в Мангистау гнездятся: малый, серый и хохлатый жаворонки, серый сорокопут, удод, розовые скворцы, обыкновенная пустельга, черноголовая трясогузка, тростниковая камышевка, пустынная славка, каменка плясунья, овсянки. Из околоводных - озерная чайка, чайконосая крачка, большая поганка, большой баклан, большая и малая выпи, малая белая цапля, серая и рыжая цапли, лебедь шипун, утки огарь и пеганка, серая утка, широконоска и красноносый нырок, фламинго, лысуха, камышовый лунь.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Удод


- Гнездящихся водоплавающих и околоводных птиц стало больше, когда на территории нашей области появилось искусственное озеро Караколь - результат промышленной деятельности ТОО «МАЭК-Казатомпром». МАЭК использует воду из Каспийского моря для охлаждения оборудования, затем нормативно-чистую воду сбрасывает «на поля» для охлаждения. Через сбросной канал вода самотеком возвращается в море, - рассказала Людмила Быкова.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Озеро Караколь


Перелетных птиц, как отмечает сотрудник музея, привлекает теплая вода озера, его небольшая глубина, острова из камыша и кормовая база (водоросли, черви, моллюски, рыба, раки).

- Пролетом здесь бывает 175 видов птиц. Из них 21 вид занесен в Красную книгу РК и СНГ. Это фламинго, малый лебедь и лебедь-кликун, колпица, каравайка, два вида пеликана, малая белая и желтая цапли и др. Круглый год здесь встречается лебедь-шипун, - сказала Людмила Быкова.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Пеликан


Из хищных птиц у озера встречаются скопа, черный коршун, полевой и степной луни, орлан-белохвост, гнездится камышовый лунь.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Лебедь-шипун


- Через Мангистаускую область птицы летят из Средиземноморья до Западной Сибири. Многие околоводные и болотные птицы гнездятся в дельте Волги, озерах и реках Европы. В Заполярье гнездится полярная сова, которая у нас зимует, - рассказала Людмила Быкова.

Над территорией Мангистау пролетают 320 видов птиц

Фламинго


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