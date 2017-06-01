В Мангистау 2 июня синоптики прогнозируют сильный дождь

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области, по сообщению ведомства, ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.
- Завтра, 2 июня, в области ожидается дождь и гроза. Ветер северо-западный, от девяти до 14 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Днем +22°С...+27°С, ночью +15°С...+20°С, - сообщили в филиале РГП на ПВХ «Казгидромет» по Мангистауской области.
Служба спасения 112 оповещает жителей Мангистауской области о сильном дожде посредством смс-сообщений.
По прогнозу сайта rp5.kz, 2 июня в Актау будет облачно, преимущественно без осадков. Днем +20°С...+23°С..., ночью +18°С.
В субботу, 3 июня, ожидается ясная погода. Днем температура составит +20°С... +23°С, ночью +17°С. В воскресенье, 4 мая, будет облачно, преимущественно без осадков. Днем +19°С...+20°С.
По данным сайта gismeteo.kz, в Актау 2 июня ожидается дождь с грозой. Днем +22°С, ночью +19°С.
Ясная погода ожидается 3 июня. Температура днем +21°С. В воскресенье, 4 июня, сохранится ясная погода. Столбик термометра днем поднимется до +24°С.
- Завтра, 2 июня, в области ожидается дождь и гроза. Ветер северо-западный, от девяти до 14 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Днем +22°С...+27°С, ночью +15°С...+20°С, - сообщили в филиале РГП на ПВХ «Казгидромет» по Мангистауской области.
Служба спасения 112 оповещает жителей Мангистауской области о сильном дожде посредством смс-сообщений.
По прогнозу сайта rp5.kz, 2 июня в Актау будет облачно, преимущественно без осадков. Днем +20°С...+23°С..., ночью +18°С.
В субботу, 3 июня, ожидается ясная погода. Днем температура составит +20°С... +23°С, ночью +17°С. В воскресенье, 4 мая, будет облачно, преимущественно без осадков. Днем +19°С...+20°С.
По данным сайта gismeteo.kz, в Актау 2 июня ожидается дождь с грозой. Днем +22°С, ночью +19°С.
Ясная погода ожидается 3 июня. Температура днем +21°С. В воскресенье, 4 июня, сохранится ясная погода. Столбик термометра днем поднимется до +24°С.