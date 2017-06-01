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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:59

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В Мангистау 2 июня синоптики прогнозируют сильный дождь

В пятницу, 2 июня, в Мангистауской области ожидается усиление ветра от 15 до 20 метров в секунду, а также сильный дождь. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области, по сообщению ведомства, ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

- Завтра, 2 июня, в области ожидается дождь и гроза. Ветер северо-западный, от девяти до 14 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Днем +22°С...+27°С, ночью +15°С...+20°С, - сообщили в филиале РГП на ПВХ «Казгидромет» по Мангистауской области.

Служба спасения 112 оповещает жителей Мангистауской области о сильном дожде посредством смс-сообщений.

По прогнозу сайта  rp5.kz, 2 июня в Актау будет облачно, преимущественно без осадков. Днем +20°С...+23°С..., ночью +18°С.

В субботу, 3 июня, ожидается ясная погода. Днем температура составит +20°С... +23°С, ночью +17°С. В воскресенье, 4 мая, будет облачно, преимущественно без осадков. Днем +19°С...+20°С.

По данным сайта gismeteo.kz, в Актау 2 июня ожидается дождь с грозой. Днем +22°С, ночью +19°С.
Ясная погода ожидается 3 июня. Температура днем +21°С. В воскресенье, 4 июня, сохранится ясная погода. Столбик термометра днем поднимется до +24°С.


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 18:05
Синоптики, вы там хоть между собой договаривайтесь.
 
 

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