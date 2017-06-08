Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Актау

Фото Рашида Исмагилова
По данным сайта rp5.kz, 9 и 10 июня в Актау днем сохранится ясная погода. После полудня ожидается переменная облачность. Скорость ветра - 2-5 м/с. Температура воздуха днем +25°С... +26°С, ночью +18°С... +22°С.
В воскресенье, 11 июня, синоптики обещают ясную погоду, после полудня - облачность с прояснениями. Скорость ветра от 4 до 10 м/с. Температура воздуха днем +24°С... +26°С, ночью +21°С. Возможны кратковременные осадки.
По сообщению сайта gismeteo.kz, 9 и 10 июня в Актау будет ясно. Скорость ветра 5-7 м/с. Температура воздуха днем +26°С... +27°С, ночью +20°С... +24°С.
В воскресенье, 11 июня, малооблачно. Вечером пройдет небольшой дождь. Скорость ветра 4-8 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +26°С... +27°С, ночью +22°С... +23°С.
В воскресенье, 11 июня, синоптики обещают ясную погоду, после полудня - облачность с прояснениями. Скорость ветра от 4 до 10 м/с. Температура воздуха днем +24°С... +26°С, ночью +21°С. Возможны кратковременные осадки.
По сообщению сайта gismeteo.kz, 9 и 10 июня в Актау будет ясно. Скорость ветра 5-7 м/с. Температура воздуха днем +26°С... +27°С, ночью +20°С... +24°С.
В воскресенье, 11 июня, малооблачно. Вечером пройдет небольшой дождь. Скорость ветра 4-8 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +26°С... +27°С, ночью +22°С... +23°С.