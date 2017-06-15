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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:26

Просмотров: 425

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Осадки прогнозируют метеорологи в субботу, 17 июня. Средняя температура днем составит +22°С.

Фото автора
Завтра, 16 июня, по данным rp5.kz, утром ожидается ясная погода После полудня возможна значительная облачность, ветер 5-6 м/с. Температура воздуха днем +23°С, ночью +19°С... +21°С.

В субботу,17 июня, утром прогнозируют значительную облачность, сильный ливневый дождь. После полудня ожидается ясная погода. Ветер 4-7 м/с. Температура воздуха днем +19°С... +21°С, ночью +18°С... +19°С.

В воскресенье, 18 июня, с утра ожидается ясная погода, после полудня будет малооблачно. Скорость ветра от 2 до 4 м/с. Температура воздуха днем +22°С, ночью +16°С... +22°С.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, 16 июня в Актау днем ясно, вечером облачно, возможен небольшой дождь. Скорость ветра 5-8 м/с. Температура воздуха днем +24°С, ночью +21°С... +22°С.

В субботу, 17 июня будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер 4-7 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +18°С... +20°С, ночью +19°С... +20°С.

В воскресенье, 18 июня, сохранится ясная погода. Ветер 3 м/с. Температура днем +20°С... +22°С, ночью +17°С... +21°С.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики




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Комментарии ( 2 )

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ДухLess (Посетители) Сегодня, 20:11
Лада, видеозаставки на погоде просто класс!!! И рассветы, и заказы тоже супер!!! Продолжайте в том же духе. Молодцы! applause bravo

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 20:03
Зевс сегодня дал жару lol
 
 

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