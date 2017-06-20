Переменную облачность прогнозируют синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Утром во вторник, 20 июня, по данным rp5.kz, будет ясно. После полудня ожидается переменная облачность, слабый ветер - 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +28°С, ночью +20°С... +24°С.
В среду, 21 июня, утром малооблачно, после обеда ожидается переменная облачность. Ветер 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем +26°С... +28°С, ночью +20°С... +22°С.
В четверг, 22 июня, с утра ожидается ясная погода, после полудня облачно с прояснениями. Скорость ветра от 4 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +26°С, ночью +19°С... +22°С.
По данным gismeteo.kz, 20 июня в Актау ожидается ясная погода. Скорость ветра 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +31°С, ночью +22°С... +25°С.
В среду, 21 июня, по прогнозу синоптиков, утром будет ясно, днем пасмурно. Ветер 6-8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +25°С... +26°С, ночью +21°С... +24°С.
В четверг, 22 июня, сохранится ясная погода. Ветер 4-6 метров в секунду. Температура днем +24°С... +25°С, ночью +20°С... +22°С.
Видео можно скачать здесь.
Видео Рашида Исмагилова
В среду, 21 июня, утром малооблачно, после обеда ожидается переменная облачность. Ветер 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем +26°С... +28°С, ночью +20°С... +22°С.
В четверг, 22 июня, с утра ожидается ясная погода, после полудня облачно с прояснениями. Скорость ветра от 4 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +26°С, ночью +19°С... +22°С.
По данным gismeteo.kz, 20 июня в Актау ожидается ясная погода. Скорость ветра 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +31°С, ночью +22°С... +25°С.
В среду, 21 июня, по прогнозу синоптиков, утром будет ясно, днем пасмурно. Ветер 6-8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +25°С... +26°С, ночью +21°С... +24°С.
В четверг, 22 июня, сохранится ясная погода. Ветер 4-6 метров в секунду. Температура днем +24°С... +25°С, ночью +20°С... +22°С.
Видео можно скачать здесь.
Видео Рашида Исмагилова