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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 858

Переменную облачность прогнозируют синоптики в Актау

Метеорологи рассказали о погоде на ближайшие три дня в Актау.

Фото Рашида Исмагилова
Утром во вторник, 20 июня, по данным rp5.kz, будет ясно. После полудня ожидается переменная облачность, слабый ветер - 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +28°С, ночью +20°С... +24°С.

В среду, 21 июня, утром малооблачно, после обеда ожидается переменная облачность. Ветер 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем +26°С... +28°С, ночью +20°С... +22°С.

В четверг, 22 июня, с утра ожидается ясная погода, после полудня облачно с прояснениями. Скорость ветра от 4 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +26°С, ночью +19°С... +22°С.

Переменную облачность прогнозируют синоптики в Актау


По данным gismeteo.kz, 20 июня в Актау ожидается ясная погода. Скорость ветра 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем +25°С... +31°С, ночью +22°С... +25°С.

В среду, 21 июня, по прогнозу синоптиков, утром будет ясно, днем пасмурно. Ветер 6-8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +25°С... +26°С, ночью +21°С... +24°С.

В четверг, 22 июня, сохранится ясная погода. Ветер 4-6 метров в секунду. Температура днем +24°С... +25°С, ночью +20°С... +22°С.

Переменную облачность прогнозируют синоптики в Актау




Видео можно скачать здесь.

Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:14
Тина,
Медведеву. Он отменил зимнее время. Зима обиделась и отменила лето (с) lol
 
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  • Швейк
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:44
Кому заплатить надо,что б лето включили???

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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