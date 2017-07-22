Землетрясение произошло в Каспийском море

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Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), в акватории Каспия 22 июля в 00:40 по местному времени был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3.1 балла.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 километров. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты гипоцентра 40.01, 51.91.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 километров. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты гипоцентра 40.01, 51.91.