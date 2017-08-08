Сейчас на сайте
2554
объявлений
  • Продам Станок для правки дисков за 300 000 тенге
  • Продам Диск стальной за 4 000 тенге
  • Продам Погрузчик Shantui за 1 650 000 тенге
  • Продам Шины за 50 000 тенге
  • Двигатель "жрет" масло?
  • Продам Резину зимнюю за 60 000 тенге
  • Ремонт квартир и офисов
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 08 Августа
+34...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.67 KZT
  • €1 = 391.34 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 19

Жители Актау запечатлели лунное затмение

Lada.kz предлагает подборку фотографий, сделанных жителями Актау в ночь с 7 на 8 августа.

Фото Каршыги Унаева, сделанное с телескопа
Актаусцы активно делятся в социальных сетях фотографиями лунного затмения.

Вот такую красоту я наблюдал с телескопа.

Публикация от Карчагин (@karchagin_aktau_7292)




Затмилась. Но не так, чтобы очень

Публикация от Marina (@vlyublennaya)




08.08.2017

Публикация от Жаңаөзен/Жанаозен 2017 (@zhanaozen_online)








Фото пользователей Lada.kz и Instagram


Поделись с другими:

Лунное затмение


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика