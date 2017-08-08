Жители Актау запечатлели лунное затмение

Фото Каршыги Унаева, сделанное с телескопа
Актаусцы активно делятся в социальных сетях фотографиями лунного затмения.
Фото пользователей Lada.kz и Instagram
Фото пользователей Lada.kz и Instagram
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Вторник, 08 Августа
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Лунное затмение
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