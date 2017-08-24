О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 26 августа, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. Воздух прогреется до +30°С днем, до +24°С вечером. Возможны небольшие осадки, скорость ветра 4-6 м/с.
В воскресенье синоптики обещают солнечную погоду до +29°С днем, до +22°С ночью, ветер 6-7 м/с.
По данным rp5.kz, в пятницу, 25 августа, в Актау ожидается солнечный день. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +25°С, ветер 3-5 м/с.
В субботу, 26 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки. Средняя температура воздуха днём составит +31°С, ночью +25°С. Ветер 4-6 м/с.
В воскресенье в Актау, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Температура воздуха днём +34°С, ночью +23°С. Ветер 3-6 м/с с порывами до 9 м/с.
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