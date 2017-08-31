Синоптики обещают солнечную погоду в Актау в первые дни сентября

В субботу, 2 сентября, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +33°С, ночью +22°С. Ветер 2-5 м/с.
В воскресенье, 3 сентября, в Актау возможны небольшие осадки. Средняя температура воздуха днём составит +28°С, ночью +25°С. Ветер 3-10 м/с.
По данным gismeteo.kz, в пятницу в Актау ожидается солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +26°С. Ветер 1-4 м/с.
В субботу, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +31°С, ночью +24°С. Ветер 2-5 м/с.
В воскресенье по прогнозу синоптиков в Актау будет ясно, температура воздуха составит +31°С днем , ночью +24°С. Ветер 4-8 м/с.