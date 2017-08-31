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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 380

Синоптики обещают солнечную погоду в Актау в первые дни сентября

Средняя температура воздуха в ближайшие три дня составит 30°С. Небольшие осадки возможны в воскресенье, 3 сентября.

Фото из архива Lada.kz
В пятницу, 1 сентября, по данным сайта rp5.kz, в Актау ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днём составит +32°С, ночью +24°С. Ветер 3 м/с, с порывами до 9 м\с.

В субботу, 2 сентября, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +33°С, ночью +22°С. Ветер 2-5 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, в Актау возможны небольшие осадки. Средняя температура воздуха днём составит +28°С, ночью +25°С. Ветер 3-10 м/с.

Синоптики обещают солнечную погоду в Актау в первые дни сентября


По данным gismeteo.kz, в пятницу в Актау ожидается солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +26°С. Ветер 1-4 м/с.

В субботу, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +31°С, ночью +24°С. Ветер 2-5 м/с.

В воскресенье по прогнозу синоптиков в Актау будет ясно, температура воздуха составит +31°С днем , ночью +24°С. Ветер 4-8 м/с.

Синоптики обещают солнечную погоду в Актау в первые дни сентября



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Комментарии ( 1 )

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Forever Young (Посетители) Сегодня, 19:08
А почему никто не бьет тревогу то что море высыхает??? С каждым годом уровень моря падает... что случилось из за чего этого происходит. Алееееее???
 
 

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