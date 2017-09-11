В среду, 13 сентября, синоптики прогнозируют в Актау ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +28°С, ночью +20°С. Ветер 6-8 м/с с порывами до 12 м/с.
В четверг, 14 сентября, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +18°С. Ветер 5-9 м/с с порывами до 12 м/с.
По данным gismeteo.kz, в Актау завтра, 12 сентября, ожидается солнечный день. Температура воздуха составит +28°С днём, ночью +19°С. Ветер 4-6 м/с.
В среду, 13 сентября, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +21°С. Ветер 4-7 м/с.
В четверг, 14 сентября, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +23°С. Ветер 5-7 м/с.
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