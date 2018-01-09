Экологи Мангистау не обнаружили вредных веществ в пробах воды и почвы из стока на побережье 14 микрорайона Актау

Поводом для проверки стала жалоба жителя Актау, который предположил, что вода в море стекает из канализационной трубы.Экологи не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах морской воды.Руслан Тукенов предположил, что, вероятнее всего, источником являются дождевые осадки с проезжей части (дорога), которые шли непрерывно в течение нескольких дней.- Во время проверки обнаружены четыре трубы. Скорее всего, это для слива дождевых осадков. Но мы отправили запрос в городской отдел ЖКХ для выяснения, кому принадлежат данные трубы и с какой целью они там установлены. Если выяснится, что они не предназначены для слива дождевых осадков, будем требовать, чтобы их демонтировали, - сказал Руслан Тукенов.Напомним, что в распоряжении Lada.kz оказалось видео, автор которого рассказывает, что обнаружил слив воды в море. Автор видео предположил, что вода вытекает из канализационной трубы.