«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 09 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.43 KZT
  • €1 = 396.22 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:39

Просмотров: 1113

Экологи Мангистау не обнаружили вредных веществ в пробах воды и почвы из стока на побережье 14 микрорайона Актау

Пробы воды и почвы, взятые во время проверки на побережье 14 микрорайона Актау, соответствуют нормам. Об этом сообщил Руслан Тукенов, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области.

Кадр видео
Поводом для проверки стала жалоба жителя Актау, который предположил, что вода в море стекает из канализационной трубы.

Экологи не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах морской воды.

Руслан Тукенов предположил, что, вероятнее всего, источником являются дождевые осадки с проезжей части (дорога), которые шли непрерывно в течение нескольких дней.

- Во время проверки обнаружены четыре трубы. Скорее всего, это для слива дождевых осадков. Но мы отправили запрос в городской отдел ЖКХ для выяснения, кому принадлежат данные трубы и с какой целью они там установлены. Если выяснится, что они не предназначены для слива дождевых осадков, будем требовать, чтобы их демонтировали, - сказал Руслан Тукенов.

Напомним, что в распоряжении Lada.kz оказалось видео, автор которого рассказывает, что обнаружил слив воды в море. Автор видео предположил, что вода вытекает из канализационной трубы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lesnik (Посетители) Сегодня, 10:25
Во время проверки обнаружены четыре трубы. Скорее всего, это для слива дождевых осадков. Но мы отправили запрос в городской отдел ЖКХ для выяснения, кому принадлежат данные трубы и с какой целью они там установлены

Для слива дождевых осадков? Не нужно. Не нужно нас молодить, дяденька. Это с самостроя, который расположен ниже уровня канализационной магистрали. С каспиан-ривьеры точно также дерьмо в море сбрасывают. Пробейте и их до кучи, чтобы мы услышали новую сказку.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lesnik
 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 10:16
Судя по всему они пообщались с птицами,а Тукенов с главной птицей,которая сказала,что все хорошо и эти водоросли съедобные.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lesnik
 Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 09:32
р Надо подключать независимую комиссию!!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Kirilka
  • Нелли Ершова
  • Lesnik
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 07:58
Ну как всегда. Ничего не обнаружили. Они хоть что то замечают кроме своей зарплаты?

Жарко очень...может шапку снять!?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика