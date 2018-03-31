В Мангистау температура воздуха в апреле ожидается на один градус выше нормы

Во второй декаде апреля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем до +20°С...+25°С, ночью до +10°С...+15°С.
Постепенное повышение температуры воздуха до +23°С...+28°С днем ожидается в третьей декаде апреля. В конце декады ожидается понижение температуры до +10°С ночью и до +15°С днем.
- Количество осадков ожидается около нормы (14...18 мм). Дождь ожидается в первой, во второй половине и в конце третьей декады. Также предполагается усиление ветра восточных направлений до 15-20 м/с, - рассказала Динара Илясова.