В Мангистау температура воздуха в апреле ожидается на один градус выше нормы

Фото из архива Lada.kz

В начале апреля, по данным синоптиков, средняя температура воздуха составит от +15°С до +20°С. Ночью от +10°С до +15°С. Днём ожидается от +10°С...+15°С и до +15°С...+25°С. Затем ожидается понижение температуры до +13°С.



Во второй декаде апреля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем до +20°С...+25°С, ночью до +10°С...+15°С.



Постепенное повышение температуры воздуха до +23°С...+28°С днем ожидается в третьей декаде апреля. В конце декады ожидается понижение температуры до +10°С ночью и до +15°С днем.



- Количество осадков ожидается около нормы (14...18 мм). Дождь ожидается в первой, во второй половине и в конце третьей декады. Также предполагается усиление ветра восточных направлений до 15-20 м/с, - рассказала Динара Илясова.