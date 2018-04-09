Экологи Мангистау предложили концепцию развития озера Караколь как объекта экологического туризма

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Видео Вячеслава Никишина

#flamingo Публикация от Аэро фото-видеосъемка (@aktau_air) Мар 12, 2018 в 5:32 PDT

Видео Бейбита Аргынбаева

Для развития туризма, как считает эколог, у озера Караколь необходимо проложить экологические тропы и установить смотровые площадки, на которых будут установлены подзорные трубы.Караколь охраняется инспекторами заповедника. Тем не менее, по их словам, браконьеры иногда стреляют здесь птиц.- Чтобы надежно патрулировать весь периметр водоема, длина которого составляет почти 15 километров при ширине до двух километров, нам необходимо находиться здесь круглосуточно и без выходных, что практически невозможно. Ежедневные посещения озера туристами послужили бы отпугивающим фактором для браконьеров, - отметили инспекторы.Во время весеннего учета на озере Караколь экологи насчитали одного луня, двух лебедей-шипунов, семь серых цапель, около 50 особей кулика-шилоклювки, 55 больших бакланов и порядка 350 фламинго.По словам инспекторов заповедника, в один из мартовских дней здесь насчитали не менее 3000 особей фламинго.- На Караколе фламинго появляются в марте. Набравшись сил, птицы летят дальше, к месту гнездования. Сегодня мы увидели всего лишь три сотни особей, а, к примеру, завтра сюда может прилететь многотысячная стая. Предсказать появление большой группы фламинго практически невозможно, - рассказали инспекторы Устюртского государственного природного заповедника.В пределах Мангистауской области, как рассказал биологи, фламинго гнездится в районе сора Кайдак, на северо-восточном побережье Каспийского моря.Напомним, жители Актау сняли фламинго на озере Караколь.