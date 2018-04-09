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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 461

Экологи Мангистау предложили концепцию развития озера Караколь как объекта экологического туризма

Своими идеями поделился Адильбек Козыбаков, руководитель специализированного центра «Колдау-Экология» многопрофильного некоммерческого холдинга «Колдау-Казахстан».

Фламинго на Караколе. Фото предоставлено А.Козыбаковым
Для развития туризма, как считает эколог, у озера Караколь необходимо проложить экологические тропы и установить смотровые площадки, на которых будут установлены подзорные трубы.

Караколь охраняется инспекторами заповедника. Тем не менее, по их словам, браконьеры иногда стреляют здесь птиц.

- Чтобы надежно патрулировать весь периметр водоема, длина которого составляет почти 15 километров при ширине до двух километров, нам необходимо находиться здесь круглосуточно и без выходных, что практически невозможно. Ежедневные посещения озера туристами послужили бы отпугивающим фактором для браконьеров, - отметили инспекторы.



Во время весеннего учета на озере Караколь экологи насчитали одного луня, двух лебедей-шипунов, семь серых цапель, около 50 особей кулика-шилоклювки, 55 больших бакланов и порядка 350 фламинго.

По словам инспекторов заповедника, в один из мартовских дней здесь насчитали не менее 3000 особей фламинго.

- На Караколе фламинго появляются в марте. Набравшись сил, птицы летят дальше, к месту гнездования. Сегодня мы увидели всего лишь три сотни особей, а, к примеру, завтра сюда может прилететь многотысячная стая. Предсказать появление большой группы фламинго практически невозможно, - рассказали инспекторы Устюртского государственного природного заповедника.

В пределах Мангистауской области, как рассказал биологи, фламинго гнездится в районе сора Кайдак, на северо-восточном побережье Каспийского моря.

Напомним, жители Актау сняли фламинго на озере Караколь.


Видео Вячеслава Никишина


#flamingo

Публикация от Аэро фото-видеосъемка (@aktau_air)


Видео Бейбита Аргынбаева


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Эксперты: Для развития Караколя необходимо обустроить просветительский водно-болотный центр


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Комментарии ( 11 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 13:07
AdilbeKozybakov
Как всё запущено.
Моя-это я и есть. Если жена, так она Ералиевская. Сам откуда такой умный? Если хочешь там развить туризм, то и надо разрешить людям ловить рыбу, с удочкой, без сетей.
 
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AdilbeKozybakov (Посетители) Сегодня, 13:01
мунайши73,
Во-первых, прошу мне не тыкать. Во-вторых, пусть закидывают удочку, если готовы оплачивать штраф. А то что Ваша (жена? мать? сестра?) "тута родилась, и всегда там рыбачила" - это было в прошлом, мы говорим о настоящем и будущем
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:45
AdilbeKozybakov
Моя тута родилась,и всегда там рыбачила.
И с чего ты взял, что экотурист, впрочем и любой другой не захочет закинуть удочку?
 
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AdilbeKozybakov (Посетители) Сегодня, 12:37
А кто провел маркетинговое исследование на наличие или отсутствие спроса на экотуры на Караколь? Если есть конкретные цифры, говорящие о том, что Караколь никто не хочет посещать, поделитесь, пожалуйста. И не забудьте указать ссылку на автора и методы исследования. Караколь интересен именно во время осеннего и весеннего пролета, особенно таких видов как фламинго, пеликаны розовый и кудрявый, савка, орлан-белохвост и др. Зимой тоже можно здесь увидеть некоторые виды зимующих птиц, например, огромное количество лебедя-шипуна - орнитологи каждую зиму фиксируют на Караколе до 14500 лебедей в одном месте одновременно

мунайши73,
Любительская рыбалка и экотуризм - это разные вещи. Вас могут оштрафовать даже просто за посещение озера без разрешения заповедника. Рыбачить на Караколе в любом случае не разрешается. Здесь речь идет о развитии именно экотуризма

Quwanysh Atshybaiuly
Қайдағы кітап туралы айтып отырсыз? Ешкімнің жазғанынан емес, өз тәжірибемнен алып жазып отырмын
 
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  • AdilbeKozybakov
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:27
Два года назад там меня с братом,он из России, приняли из природоохранной полиции.На тот момент у нас было штук двадцать тарашек. Спининги забрали и штраф припаяли, какой туризм, о чём вы?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:21
Русская 7
4tob, etoi merzosti ne bylo, nujno uveli4it' shtat ohran (no, etogo nevozmojno sdelat', ibo, slishkom zatratno), libo, ponastavit' kamery videonablyidenia vdol' 15 km berega (no i eto zatratno, ibo, daje v gorode kamery ne ohvatyvayut ves' gorod)! Eto vo pervyh.
Vo vtoryh, yesli net sprosa na Qarakol, to, kak mojno voobshe takie idei predlogat'? Masqara goi bul

Adilbek, kitapta jazylgan yerejelerdi jazyp ne isteisiz? Kerek azamat, ozi oqyp alady.
 
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 AdilbeKozybakov (Посетители) Сегодня, 12:11
Экологический туризм отличается от других видов туризма тем, что не наносит никакого вреда природе. Посещать Караколь можно лишь с разрешения Устюртского заповедника, который взымает определенную плату за гида-инспектора и экскурсовода, то есть туристы будут под присмотром инспекторов. Заказник это не заповедник, здесь можно развивать экотуризм, но с соблюдением определенных требований: 1) не более 10 чел в группе и пребывание не более 2 групп одновременно; 2) следование только по утвержденным туристским тропам; 3) соблюдение санитарных норм и мер противопожарной безопасности; 4) неукоснительное выполнение требований инспекторов завповедника и т.д. И даже в охранную зону заповедника разрешается возить ограниченное количество туристов.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • zhanino
  • tolk
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 11:55
Вот только туристов не хватало! Птицы очень пугливы и постоянное присутствие людей заставит последние оставшиеся особи покинуть насиженное место. Тем более что нашим людям мало только посмотреть, им обязательно нужно всё сломать и изгадить. Начнут костры разводить, бешбармак варить, арбузными корками всё вокруг закидают. Здесь теперь народ в основном приезжий, для них ничего святого нет.
 
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  • AdilbeKozybakov
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:53
Adilbek, Qarakolde qustardy atugada tyiym salyngan, bir-aq, qustar atylyp jatyr, oitkeni, kuzetshiler ozderinin mindetterin durys oryndamauda. Yeger, qustar atylyp jatsa, saiahatshylardyn yet pisirip araq ishuine ne kedergi bolady!?
 
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AdilbeKozybakov (Посетители) Сегодня, 11:48
Пікіріңіз үшін рахмет! Ет жеп арақ ішуге бұл жерде тыйым салынған, арнайы ережелерді сақтап қана саяхат жасауға болады. Қаумал (заказник) қорық емес, яғни экологиялық туризмге рұқсат етіледі. Қорықта да белгілі дәрежеде экотуризм дамытуға болады. Экотуризм дегеніміз - туризмнің қоршаған табиғатқа еш бір зиян келтірмейтін түрі. Түркімен ағайындарымыздың (оңтүстік көршілер) біздің қаумалға қандай қатысы бар?
 
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