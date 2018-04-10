В Каспийском море в 399 километрах от Актау произошло землетрясение

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 46 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Координаты гипоцентра 40°02`северной широты, 51°68` восточной долготы.
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