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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:59

Просмотров: 219

В Каспийском море в 399 километрах от Актау произошло землетрясение

В акватории Каспия 9 апреля зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1 балла. Об этом сообщают на сайте Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Google maps
В Каспийском море примерно в 11:05 по времени Актау произошло землетрясение, сообщает сейсмологическая служба. Его интенсивность составила 3,1 балла. 

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 46 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Координаты гипоцентра 40°02`северной широты, 51°68` восточной долготы.



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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:33
Что-то зачастило. С этим Кашаганом выроем мы себе могилу для всего города. Выкачивание нефти и газа из моря ничем хорошим не закончится.
 
 

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