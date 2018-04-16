О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность в Актау. Температура воздуха днем составит +13°С, ночью +9°С. Ветер 4-6 м/с.
В четверг, 19 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +14°С, ночью +10°С. Ветер 7-10 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 17 апреля, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха составит +13°С днём, ночью +9°С. Ветер 5-7 м/с.
В среду, 18 апреля, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +14°С, ночью +10°С. Ветер 10-13 м/с.
В четверг, 19 апреля, в Актау будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +14°С, ночью +10°С. Ветер 11-15 м/с.
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