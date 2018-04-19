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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:31

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Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

Днём 20 апреля воздух прогреется до +17°С. Выходные, по прогнозам синоптиков, будут солнечными.

Фото автора
По данным gismeteo.kz, в пятницу, 20 апреля, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +17°С днём, ночью +11°С. Ветер 11-13 м/с.

В субботу, 21 апреля, в Актау будет облачно. Температура воздуха днём составит +13°С, ночью +10°С. Ветер 9-13 м/с.

В воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха днём составит +13°С, ночью +12°С. Ветер 8-10 м/с.

Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау


В пятницу, 20 апреля, по данным rp5.kz, в Актау будет ясно. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +16°С, ночью +11°С. Ветер 6-7 м/с.

В субботу, 21 апреля, в Актау будет облачно. Температура воздуха днем составит +14°С, ночью +10°С. Ветер 6-7 м/с.

Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау


В воскресенье, 22 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Возможна переменная облачность. Воздух прогреется до +13°С. Ветер 2-3 м/с.



Видео можно скачать здесь.


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