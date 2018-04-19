Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

В субботу, 21 апреля, в Актау будет облачно. Температура воздуха днём составит +13°С, ночью +10°С. Ветер 9-13 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха днём составит +13°С, ночью +12°С. Ветер 8-10 м/с.
В пятницу, 20 апреля, по данным rp5.kz, в Актау будет ясно. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днём составит +16°С, ночью +11°С. Ветер 6-7 м/с.
В субботу, 21 апреля, в Актау будет облачно. Температура воздуха днем составит +14°С, ночью +10°С. Ветер 6-7 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Возможна переменная облачность. Воздух прогреется до +13°С. Ветер 2-3 м/с.
Видео можно скачать здесь.