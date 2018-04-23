Пасмурную погоду и дождь прогнозируют синоптики в Актау

В среду, 25 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +14°С, ночью +11°С. Ветер 8-12 м/с.
В четверг, 26 апреля, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днем составит +17°С. Ветер 5-8 м/с.
Во вторник, 24 апреля, по данным rp5.kz, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +13°С, ночью +9°С. Ветер 10-12 м/с.
В среду, 25 апреля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +13°С. Ветер 5-6 м/с.
В четверг, 26 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачно. Средняя температура воздуха днём составит +14°С, ночью +9°С. Ветер 5-7 м/с.
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