Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

В субботу, 28 апреля, в Актау будет малооблачно. Температура воздуха составит +21°С днем, ночью +14°С. Ветер 10-12 м/с.
Солнечная погода, по прогнозам синоптиков, порадует жителей Актау в воскресенье, 29 апреля. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +18°С. Ветер 8-10 м/с.
В пятницу, 27 апреля, по данным rp5.kz, в Актау будет ясно. Днём воздух прогреется до +20°С, ночью до +17°С. Ветер 5-6 м/с.
В субботу, 28 апреля, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +19°С, ночью +16°С. Ветер 5-7 м/с.
В воскресенье, 29 апреля, в Актау, по прогнозу синоптиков, будет облачно. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит +19°С днём, ночью +15°С. Ветер 7-8 м/с.
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