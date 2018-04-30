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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 159

Ясную погоду обещают синоптики в Актау

Погоду без осадков метеорологи прогнозируют завтра, 1 мая. Средняя температура воздуха днём составит +20°С.

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 1 мая в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +20°С днём, ночью +14°С. Ветер 7-10 м/с.

В среду, 2 мая, в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +23°С днем, ночью +17°С. Ветер 6-9 м/с.

Солнечная погода, по прогнозам синоптиков, порадует жителей Актау также и в четверг, 3 мая. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +21°С. Ветер 9-11 м/с.

Ясную погоду обещают синоптики в Актау


Во вторник, 1 мая, по данным rp5.kz, в Актау будет ясно. Днём воздух прогреется до +21°С, ночью до +14°С. Ветер 9-11 м/с.

В среду, 2 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается солнечный день. Температура воздуха днем составит +22°С, ночью +16°С. Ветер 4-6 м/с.

Ясную погоду обещают синоптики в Актау


В четверг, 3 мая, в Актау, по прогнозу синоптиков, будет ясно. Температура воздуха составит +23°С днём, ночью +16°С. Ветер 5-8 м/с. 



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