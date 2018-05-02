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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:34

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«Охоту на сайгака наоборот» изобразил участник конкурса «Эколидер» из Бейнеуского района

Рахман Умирбаев, ученик средней школы имени Ы.Алтынсарина, изобразил сайгака на мотоцикле, угрожающего оружием человеку. Рисунок школьника признали лучшим в соответствующей номинации.

Рисунок Рахмана Умирбаева. Фото предоставлено организаторами
Ученики средних школ со всей области соревновались в конкурсе поделок «Вторую жизнь – отходам», литературных чтениях «В судьбе сайгаков – наша судьба», конкурсе карикатурных рисунков «Сохраним сайгу для потомков», фотоконкурсе «Величие ландшафтов Мангистау», конкурсе научных проектов «Зеленая экономика» и конкурсе видеороликов.

Лучшей в литературной номинации признана Мадина Толебаева, ученица средней школы имени С.Жангабылова Мангистауского района.

Лучшим фотографом названа Сая Есимбеккызы, представившая Жанаозенскую школу №4 имени С.Бегендикулы.

В конкурсе поделок победу одержала Дильназ Умиржанова из Жетыбайской школы №8.

В конкурсе научных проектов победила Улжалгас Оразбай, ученица лицея села Кызылтобе. В конкурсе видеороликов победу одержала Мадина Кадирбекова, гимназистка из Шетпе.

Конкурс «Эколидер» организован Назарбаев Интеллектуальной школой Актау при поддержке управления образования Мангистауской области и содействии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК). Мероприятие, которое прошло в Актау 29 апреля, приурочили к Всемирному дню экологических знаний и Международному дню сайгака.

От учеников школ области поступило более 200 заявок на участие в конкурсе. В состав жюри вошли 18 человек.



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Конкурс «Эколидер»


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