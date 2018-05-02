«Охоту на сайгака наоборот» изобразил участник конкурса «Эколидер» из Бейнеуского района

Лучшей в литературной номинации признана Мадина Толебаева, ученица средней школы имени С.Жангабылова Мангистауского района.
Лучшим фотографом названа Сая Есимбеккызы, представившая Жанаозенскую школу №4 имени С.Бегендикулы.
В конкурсе поделок победу одержала Дильназ Умиржанова из Жетыбайской школы №8.
В конкурсе научных проектов победила Улжалгас Оразбай, ученица лицея села Кызылтобе. В конкурсе видеороликов победу одержала Мадина Кадирбекова, гимназистка из Шетпе.
Конкурс «Эколидер» организован Назарбаев Интеллектуальной школой Актау при поддержке управления образования Мангистауской области и содействии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК). Мероприятие, которое прошло в Актау 29 апреля, приурочили к Всемирному дню экологических знаний и Международному дню сайгака.
От учеников школ области поступило более 200 заявок на участие в конкурсе. В состав жюри вошли 18 человек.
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