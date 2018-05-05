В Мангистау температура воздуха в мае ожидается на один градус выше нормы

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz

В начале первой декады мая, как сообщают синоптики, температура воздуха ночью составит от +5 до +10°С, местами до +15°С. Днем воздух прогреется от +20°С до +25°С.



- Затем ожидается повышение температуры воздуха до +18°С ночью и +32°С днем, - сообщили в Мангистауском филиале РГП «Казгидромет».



Во второй декаде мая, как сообщили синоптики, ожидаются колебания температуры воздуха от +13°С...+18°С до +8°С...+13°С ночью и от +27°С...+32°С до +22°С до +27°С днем.



В начале третьей декады мая в Мангистау ожидается повышение температуры воздуха ночью до +15°С... +20°С. Днем до +30°С...+35°С.



Количество осадков в мае, как прогнозируют синоптики, не превысит ожидаемую норму (до 23 миллиметров).



В первой, второй и начале третьей декады возможны грозы и кратковременный дождь. В конце второй декады местами возможен град.



Усиление ветра северо-западного направления до 15-20 м/с ожидается, по прогнозам синоптиков, в середине первой и начале второй декады. В середине третьей декады ожидается усиление ветра юго-восточного направления до 15-20 м/с.