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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 05:50

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В Мангистау температура воздуха в мае ожидается на один градус выше нормы

Средняя температура воздуха составит от +19°С до +22°С при норме от +18°С до +21°С. Прогноз погоды на май предоставили в Мангистауском филиале РГП «Казгидромет».

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
В начале первой декады мая, как сообщают синоптики, температура воздуха ночью составит от +5 до +10°С, местами до +15°С. Днем воздух прогреется от +20°С до +25°С.

- Затем ожидается повышение температуры воздуха до +18°С ночью и +32°С днем, - сообщили в Мангистауском филиале РГП «Казгидромет».

Во второй декаде мая, как сообщили синоптики, ожидаются колебания температуры воздуха от +13°С...+18°С до +8°С...+13°С ночью и от +27°С...+32°С до +22°С до +27°С днем.

В начале третьей декады мая в Мангистау ожидается повышение температуры воздуха ночью до +15°С... +20°С. Днем до +30°С...+35°С.

Количество осадков в мае, как прогнозируют синоптики, не превысит ожидаемую норму (до 23 миллиметров).

В первой, второй и начале третьей декады возможны грозы и кратковременный дождь. В конце второй декады местами возможен град.

Усиление ветра северо-западного направления до 15-20 м/с ожидается, по прогнозам синоптиков, в середине первой и начале второй декады. В середине третьей декады ожидается усиление ветра юго-восточного направления до 15-20 м/с.


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