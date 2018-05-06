Мангистауские нефтяники нашли лебедя на месторождении

- Мы решили довезти его до моря. Если бы лебедь остался здесь, его могли бы загрызть волки. Я сразу обратился к старшему экологу Асхату Аманкулову, чтобы он помог организовать машину, - рассказал инженер-супервайзер отдела КРиОС Бекнур Карабалин.

Заблудившегося лебедя обнаружили рабочие, которые проводили капитальный ремонт скважин.Проехав 250 километров до Актау, лебедя благополучно выпустили на берегу Каспия в 1 микрорайоне.В спасении лебедя принимали участие Бекнур Карабалин, Аида Варваринская, Асхат Аманкулов, Алик Баданов и другие.