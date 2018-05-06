Мангистауские нефтяники нашли лебедя на месторождении

Проехав 250 километров до Актау, лебедя благополучно выпустили на берегу Каспия в 1 микрорайоне.
В спасении лебедя принимали участие Бекнур Карабалин, Аида Варваринская, Асхат Аманкулов, Алик Баданов и другие.
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Комментарии ( 2 )
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