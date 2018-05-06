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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 664

Мангистауские нефтяники нашли лебедя на месторождении

Отставший от стаи лебедь оказался на месторождении Северные Бузачи.

Заблудившийся лебедь. Фото предоставил Бекнур Карабалин
Заблудившегося лебедя обнаружили рабочие, которые проводили капитальный ремонт скважин.

Мангистауские нефтяники нашли лебедя на месторождении


- Мы решили довезти его до моря. Если бы лебедь остался здесь, его могли бы загрызть волки. Я сразу обратился к старшему экологу Асхату Аманкулову, чтобы он помог организовать машину, - рассказал инженер-супервайзер отдела КРиОС Бекнур Карабалин.


Мангистауские нефтяники нашли лебедя на месторождении


Проехав 250 километров до Актау, лебедя благополучно выпустили на берегу Каспия в 1 микрорайоне.

Мангистауские нефтяники нашли лебедя на месторождении


В спасении лебедя принимали участие Бекнур Карабалин, Аида Варваринская, Асхат Аманкулов, Алик Баданов и другие.

Мангистауские нефтяники нашли лебедя на месторождении




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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:40
Qasyıetti qus. Teńizge jetkizip jibergen azamattar aman bolsyn!
 
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next32934 (Посетители) Сегодня, 17:19
а чё в сторону шоры не пустили
 
 

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